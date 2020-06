Coronavirus, oltre 700 casi in Francia

(afp)

Sono 716 i casi di coronavirus diagnosticati in Francia, 103 più di ieri, ha reso noto il ministero della salute, precisando che undici persone sono morte. Da lunedì le scuole di due dipartimenti, l'Oise e l'Alto Reno, resteranno chiuse per 15 giorni. Il provvedimento, che riguarda asili nido, scuole materne, elementari, medie e licei, resterà in vigore per 15 giorni. I casi di contagio da coronavirus in Francia hanno superato i 600.

SPAGNA - In Spagna, dove nelle ultime 24 ore sono morte altre due persone, per un totale di dieci, i casi confermati sono 477. La maggior parte dei casi sono nella regione di Madrid. Ma più di 60 persone sono state contagiate a un unico evento, un funerale a Vitoria, nei paesi baschi. Agli abitanti della città di Haro, dove sono stati registrati il maggior numero di questi casi, le autorità hanno imposto l'autoisolamento.

OLANDA - In Olanda, il numero dei contagiati è passato da 60 a 188 in un giorno. Una persona è morta dall'inizio dell'epidemia.