Cina, crollo hotel: 7 morti e 28 dispersi

Almeno 7 persone in Cina hanno perso la vita nel crollo di un hotel utilizzato come struttura per la quarantena di pazienti contagiati da coronavirus. L'edificio di 6 piani è collassato nella città di Quanzhou, nella provincia orientale di Fujian. Nell'hotel erano presenti almeno 58 pazienti, tutti negativi ai test, 16 dipendenti dell'albergo e altri 6 addetti. I dispersi sono ancora 28, secondo le informazioni diffuse dal ministero della Gestione delle Emergenze.