Coronavirus, in Spagna 13 morti e 589 contagi

(Afp)

Tre uomini sono morti nelle ultime ore a Madrid per il coronavirus, portando a 13 il totale delle vittime in Spagna. Lo ha reso noto la direzione generale della Sanità Pubblica che ha anche comunicato che sono 589 i contagi ora in Spagna, con un aumento di 159 casi rispetto ai dati di ieri. I pazienti deceduti a Madrid avevano 77, 88 e 73 anni e tutti presentavano patologie pregresse. Sono in tutto otto i decessi nella capitale dove si contano 202 casi di coronavirus.