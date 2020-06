Coronavirus, De Blasio ai newyorkesi: "Andate in bici o a piedi"

Dopo aver annunciato ieri un ulteriore caso confermato di coronavirus - portando il totale dello Stato di New York a 106 - il sindaco Bill de Blasio ha formulato una serie di raccomandazioni per fermare la diffusione di COVID -19 nella Grande Mela.

Oltre a "pratiche di buonsenso come lavarsi spesso le mani con acqua e sapone e coprirsi naso e bocca con una manica o un fazzoletto ogni volta che Si starnutisce o tossisce" - misure ripetute spesso dai funzionari sanitari - de Blasio ha chiesto maggiori sforzi per limitare i contatti, come evitare strette di mano. "So che sembra insolito, ma è un modo semplice per ridurre il rischio", ha scritto su Twitter.

De Blasio ha anche affermato che la città non sta attualmente modificando la sua posizione sugli eventi pubblici, ma ha chiarito che "Se sei malato, non bisogna andare a un evento pubblico", aggiungendo, "Se sei malato, non dovresti andare a lavorare. Se sei malato, non dovresti andare in metropolitana. "

Per le persone specificamente vulnerabili al virus, quelle con più di 50 anni con condizioni preesistenti, de Blasio ha dichiarato che i funzionari sanitari raccomandano di evitare attività pubbliche non necessarie per il momento. "Ci sono alcune cose che qualcuno potrebbe dover fare, ma bisognerebbe evitare attività pubbliche non necessarie", ha detto.

Pur ammettendo che la guida ufficiale relativa al coronavirus è una "situazione in continua evoluzione", de Blasio ha affermato che le ultime informazioni disponibili indicano che la contrazione del coronavirus "richiede un livello di contatto molto diretto".

"Secondo i nostri funzionari della sanità pubblica il virus non vive a lungo in superficie", ha detto. "È solo questione di minuti prima che muoia, il virus muore all'aria aperta".

Da qui l'invito ad andare in bicicletta o a piedi piuttosto che prendere la metropolitana o gli autobus. Ha anche raccomandato alle persone di lavorare da casa, se possibile, e ai datori di lavoro di alternare i turni.