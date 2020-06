Coronavirus, 564 casi in Usa: contagi in 34 stati

(Afp)

Sono saliti a 546 i casi di coronavirus negli Stati Uniti. Lo rendono noto i Centers for Disease Control and Prevention, precisando che, oltre i 49 casi tra gli americani rimpatriati dall'estero ed i 21 a bordo della nave da crociera Grand Princess, gli altri 494 sono stati registrati in 34 stati e nella capitale Washington. California, lo stato di Washington e New York hanno finora il numero maggiore di casi. I decessi sono 21, 18 nello stato di Washington, due in Florida ed uno in California.