Coronavirus, l'italiano da Hong Kong: "Fate come noi"

(Afp)

di Arianna Menotti

"Le misure di precauzione funzionano, dovete prenderle anche voi in Italia". Francesco Vitali, l’italiano che sta documentando da Hong Kong la situazione Coronavirus, lancia un appello su Facebook a tutti i connazionali per "cercare di contenere il contagio il più possibile".

Un messaggio che arriva dopo la fuga di massa dalla Lombardia: "È difficile fermare le persone. Al di là della letalità, questo virus è altamente contagioso e il problema sono le strutture. Quindi se volete tornare a casa, fatelo, ma poi limitate al massimo le uscite. State in casa".

Il giovane ricorda che è una "situazione di emergenza, che può durare qualche settimana o mese, ma in una situazione del genere ci vuole il senso civico che spesso manca. Le scuole sono chiuse: non organizziamo merende con gli amici. Se non vogliamo farlo per noi stessi, facciamolo per chi ci sta intorno, mamme, nonni, figli".

“Qui lo hanno fatto tutti, senza lamentarsi”, dice ancora Francesco, che poi sottolinea come tali misure hanno consentito una riduzione del contagio: "Qui ad Hong Kong, dopo più di un mese dallo scoppio del coronavirus ci sono un paio di casi al giorno, su una città di 7,5 milioni persone. Nella vicina Macao è più di un mese che non c’è più un caso, mentre a Taiwan non si è più moltiplicato".