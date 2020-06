Coronavirus, Londra: "Auto isolamento per italiani delle zone rosse"

Afp

Chiunque faccia rientro nel Regno Unito dalle zone italiane poste in quarantena dovrà mettersi in auto isolamento, a prescindere se siano o meno presenti sintomi di possibile contagio da Coronavirus. Lo ha riferito un portavoce del premier Boris Johnson, nel briefing alla stampa dopo la riunione del comitato Cobra per le emergenze. Il portavoce ha specificato che chi invece rientra in Gran Bretagna da altre zone d'Italia, dovrà mettersi in auto isolamento solo in presenza di sintomi.