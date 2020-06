Coronavirus, Di Maio: "Ci ricorderemo dei Paesi vicini"

(fotogramma)

"Capisco che qualcuno è arrabbiato per come si stanno trattando gli italiani all'estero, noi seguiamo caso per caso. Noi ci ricorderemo di tutti i Paesi che ci sono stati vicini in questo periodo, di tutti quei Paesi che sono stati con noi in questo momento di difficoltà". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un messaggio su Facebook, che ha poi ribadito l'invito a evitare gli spostamenti "eccetto per motivi di lavoro o di salute", ricordando che alcuni Paesi "hanno stabilito delle restrizioni per gli italiani, quindi se partite per una vacanza, poi vi dovete fare la quarantena: quindi in generale è il momento di stare il più possibile a casa".