Coronavirus, 51 morti in Corea del Sud

(Afp)

La Corea del Sud conferma altri 96 casi di coronavirus e in totale nel Paese le infezioni sono ormai quasi 7.500. Dai nuovi dati confermati dai Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) e riportati dall'agenzia Yonhap risultano infatti di 7.478 contagi. Le vittime sono 51, per lo più anziani con patologie pregresse. La Yonhap parla di altre due persone morte nelle ultime ore, che però non sono state inserite nel bilancio ufficiale delle vittime del coronavirus. Le zone più colpite sono quelle di Daegu e del Gyeongsang Settentrionale.