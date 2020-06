"La cocaina non protegge dal coronavirus"

(Twitter/Ministero sanità francese)

"No, la cocaina non protegge dal Covid-19". A doverlo sottolineare non è un profilo qualunque, ma bensì quello ufficiale del ministero della Sanità francese, che su Twitter pubblica quotidianamente la consigli o smentite sulle notizie dell'emergenza coronavirus.

La cocaina, si legge nel post dedicato al 'Desinfox', "è una droga che provoca dipendenza e gravi effetti indesiderati e nocivi per la salute delle persone".

#Coronavirus | DésinfoxNon, La cocaïne NE protège PAS contre le #COVID19 .C'est une drogue addictive provoquant de graves effets indésirables et nocifs pour la santé des personnes.https://t.co/ajSGwecauL pic.twitter.com/4GZ01Qmg5X— Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) March 8, 2020