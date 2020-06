Coronavirus, da Air France a Ryanair: stop a voli per l'Italia

(Foto Afp)

Sono diverse le compagnie aeree che hanno deciso di sospendere i voli da e per l'Italia a causa dell'epidemia coronavirus. Stop per Air France dal 14 marzo al 3 aprile. Lo rende noto la compagnia francese spiegando di "seguire in tempo reale l’evoluzione della situazione" e "di lavorare in stretta collaborazione con le autorità sanitarie nazionali e internazionali dall’inizio dell’epidemia coronavirus". La compagnia, si precisa, "adatta i suoi programmi di volo in funzione della domanda". Entro il 14 marzo Air France manterrà un volo al giorno da e per l’Italia di tutte le sue tratte italiane.

Anche Ryanair sospende tutti i voli da e per l'Italia dopo le decisioni assunte ieri sera dal Governo per fronteggiare l'epidemia del coronavirus. Lo annuncia la compagnia low cost irlandese. Lo stop partirà dalle ore 24 di domani fino all'8 aprile prossimo per i voli domestici e dalle ore 24 del 13 marzo fino all'8 aprile per i voli internazionali.

Stessa decisione per British Airways che ha cancellato tutti i voli da e verso l'Italia nel periodo 10 marzo - 4 aprile e sta contattando i passeggeri con biglietti verso il nostro paese annunciando loro la decisione adottata alla luce delle nuove indicazioni del Foreign Office sulla necessità di evitare tutti i viaggi, tranne quelli essenziali, verso la penisola. Lo comunica il' Guardian' sul suo sito spiegando che i biglietti saranno rimborsati: in alternativa i passeggeri possono riprogrammare senza oneri il viaggio entro la fine di maggio.

Easyjet ha annunciato la cancellazione dei voli tra Regno Unito e Italia per i prossimi due giorni. La compagnia aerea, riporta la Bbc, probabilmente seguirà l'esempio di altri vettori e cancellerà la gran parte dei collegamenti con l'Italia per le prossime settimane. Anche se, sostiene l'emittente britannica, è possibile che alcuni voli rimangano operativi per consentire ai cittadini britannici che si trovano in Italia di fare ritorno in patria.