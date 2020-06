Coronavirus, casi in Svizzera raddoppiano in 24 ore

(Afp)

Il numero di casi di contagio di coronavirus in Svizzera è aumentato del 52 per cento in 24 ore. Da ieri sono stati confermati altri 164 casi e il numero complessivo è salito a 476, ha reso noto l'Ufficio di sanità federale. Tre persone sono morte per il Covid-19 in Svizzera fino a ora. Le autorità hanno proibito le visite alle strutture per anziani e a tutti i pazienti ricoverati in ospedale per contenere il contagio alle persone più fragili.