Coronavirus, Easyjet cancella voli tra Regno Unito e Italia

Fotogramma

Easyjet ha annunciato la cancellazione dei voli tra Regno Unito e Italia per i prossimi due giorni. La compagnia aerea, riporta la Bbc, probabilmente seguirà l'esempio di altri vettori e cancellerà la gran parte dei collegamenti con l'Italia per le prossime settimane. Anche se, sostiene l'emittente britannica, è possibile che alcuni voli rimangano operativi per consentire ai cittadini britannici che si trovano in Italia di fare ritorno in patria.