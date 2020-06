Coronavirus, "Italia in quarantena". Le reazioni all'estero

Foto Fotogramma

Le nuove misure varate dal governo di Giuseppe Conte per contrastare il diffondersi del coronavirus in Italia non lasciano indifferenti i media internazionali, che oggi dedicano ampio spazio all'annuncio fatto dal presidente del Consiglio.

FRANCIA - Giuseppe Conte mette 60 milioni di italiani in quarantena. Così il quotidiano francese 'Le Figaro' titola un lungo e dettagliato articolo dedicato alle decisioni annunciate ieri sera. "Gli italiani sono d'ora in avanti invitati a limitare i loro spostamenti allo stretto necessario. Scuole e università sono chiuse e i raduni vietati. Lo spettro della saturazione dei servizi sanitari ha già costretto a porre la questione della scelta dei malati". Il quotidiano osserva ancora come "il basso numero di letti d'ospedale e il numero limitato di quelli in terapia intensiva" impongano "misure drastiche per fermare il contagio". In un altro articolo il giornale fa il punto sul "perché ci sono tanti casi e decessi in Italia".

GRAN BRETAGNA - "Non viaggiate, non socializzate, restate a casa". Così il britannico Guardian riassume "le regole dell'isolamento da coronavirus in Italia" in un articolo dedicato agli ultimi provvedimenti. "Il primo ministro ha imposto speciali misure di quarantena alla nazione di 60 milioni di persone", si legge ancora nell'articolo, che dettaglia i provvedimenti adottati.

SPAGNA - L'Italia si isola per cercare di contenere la diffusione del coronavirus: anche il quotidiano spagnolo 'El Mundo' riferisce delle misure annunciate ieri sera. "L'Italia limita gli spostamenti in tutto il paese per il coronavirus", titola l'edizione online del quotidiano spagnolo, ricordando le cifre del contagio nel nostro paese.

USA - I provvedimenti adottati in Italia "rappresentano la più dura risposta al coronavirus adottata al di fuori della Cina", scrive la Cnn, in un articolo in cui fa il punto sulla diffusione dell'epidemia nei vari paesi. "L'intera Italia è bloccata", evidenzia l'emittente americana, che parla di "mossa senza precedenti".

TURCHIA - ''L'Italia è il Paese d'Europa più colpito dal coronavirus'' e per questo il Consiglio dei ministri ha deciso di estendere ''la zona rossa'' a tutto il Paese. Così l'agenzia di stampa turca Anadolu descrive i provvedimenti.