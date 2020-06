Coronavirus, Trump: "Farò il test"

(Afp)

Donald Trump farà il test per il coronavirus. Lo ha detto lo stesso presidente Usa, dopo essere entrato in contatto con alcuni parlamentari repubblicani che si sono messi in autoisolamento, dopo essere a loro volta entrati in contatto con una persona risultata positiva. "Lo farò", ha detto Trump parlando con i giornalisti che gli chiedevano se aveva intenzione di sottoporsi al test, sottolineando però che a giudizio del medico della Casa Bianca "non ci sono motivi" di preoccupazione. Il virus "se ne andrà", ha detto ancora il presidente Usa invitando gli americani a mantenere la calma, dopo avere incontrato alcuni senatori del suo partito, per discutere dell'emergenza.