Biden vince in 4 stati nella corsa alla nomination dem

(Afp)

Joe Biden ha preso il deciso controllo della corsa verso la nomination democratica vincendo in almeno 4 dei 6 stati dove si è votato ieri per le primarie. Il successo più importante l'ex vice presidente l'ha ottenuto in Michigan lo stato sui cui Bernie Sanders aveva puntato tutte le speranze di una vittoria per rilanciare la candidatura. Biden ha vinto anche in Mississipi, Missouri, Idaho. Sanders appare in testa in North Dakota, ma il risultato è ancora da determinare come nello stato di Washington.

"Voglio ringraziare Bernie Sanders ed i suoi sostenitori per la loro instancabile energia e passione. Condividiamo un obiettivo comune, ed insieme sconfiggeremo Donald Truump". Così Joe Biden ha rivolto un forte appello all'unità del partito parlando ai suoi sostenitori Philadelphia la notte scorsa. "Noi porteremo unità nella nazione - ha detto ancora parlando già da candidato in pectore democratico - rigenereremo la base democratica, il partito democratico".

L'ex vice presidente ha poi descritto l'ampia base elettorale a cui intende rivolgere il suo messaggio: "la comunità afroamericana,le donne dei sobborghi, i reduci, i vigili del fuoco, sindacalisti, e molti altri. Persone di redditi diversi - ha continuato - i poveri, che fanno fatica in questa situazione. Il ceto medio, che si preoccupa se riuscirà a rimanere tale a mantenere la sicurezza economica".

Biden ha ringraziato anche i molti ex candidati alla nomination dem che negli ultimi giorni gli hanno dato l'endorsement, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Michael Bloomberg, Cory Booker e Kamala Harris. "Insieme faremo tornare unito il partito", ha detto.

"Stanotte siamo un passo più vicini a riportare l'onesta, la dignità e l'onore alla Casa Bianca - ha concluso - questo è il nostro obiettivo finale".