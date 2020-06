Coronavirus, Australia vieta ingresso dall'Italia

Fotogramma

L'Australia vieta l'ingresso ai viaggiatori in arrivo dall'Italia nel mezzo dell'emergenza coronavirus. Il divieto è stato annunciato dal premier Scott Morrison.

A partire da oggi ai residenti non australiani in arrivo dall'Italia sarà vietato l'ingresso nel Paese e i residenti australiani che vorranno tornare in patria dovranno rispettare un periodo di 14 giorni di quarantena. Divieti analoghi erano già stati annunciati per Cina, Corea del Sud e Iran. Morrison ha anche annunciato stanziamenti per 2,4 milioni di dollari australiani (più di 1,3 milioni di euro) nel quadro dei provvedimenti per la lotta alla diffusione del coronavirus. In Australia tre persone sono morte a causa della Covid-19 e nel Paese si registrano più di 100 casi di coronavirus.