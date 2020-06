Coronavirus, in Francia 48 morti e 2.281 casi

(Afp)

E' salito a 48 il numero delle vittime del coronavirus in Francia, mentre i casi registrati sono 2.281, circa "500 in più di ieri". Lo ha reso noto il ministro della Sanità, Olivier Veran, secondo cui 105 persone si trovano in rianimazione. Il livello di allerta resta al momento alla fase 2, dal momento che "in alcune regioni si contano centinaia di casi, in altre decine", ha spiegato il ministro, secondo cui "il virus non circola dunque su tutti il territorio".