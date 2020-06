Coronavirus, sindaco cinese dona 2 mila mascherine a Como

Afp

Il sindaco Xu Huaqin della città cinese di Liyang ha donato 2 mila mascherine protettive al sindaco di Como, Mario Landriscina e ai cittadini della città come "segno di vicinanza" a pochi giorni dal "patto dell'amicizia" stretto tra i due enti. Si tratta di mascherine "identiche a quelle usate nella città cinese che sta vincendo la battaglia contro il Cornavirus", spiega il Comune di Como. Questo primo invio (un altro è preannunciato per domani) è stato seguito in prima persona dal Senatore Zhu Youha, presidente della Camera di Commercio di Liyang in Italia.