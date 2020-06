Coronavirus, Trump: "Pronto a usare pieni poteri"

(Afp)

"Sono pienamente preparato ad utilizzare i pieni poteri del governo federale per gestire l'attuale sfida del coronavirus". Lo scrive il presidente Usa Donald Trump su Twitter. In una serie di tweet dedicati all'emergenza sanitaria, Trump afferma inoltre che l'Amministrazione Usa sta mettendo in atto "un piano per prevenire, rilevare, curare e creare un vaccino contro il coronavirus per salvare vite in America e nel mondo. L'America lo farà", assicura.