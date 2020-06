Coronavirus, chiude il Metropolitan Museum di New York

Il Metropolitan Museum of Art (Met) di New York chiude i battenti di fronte all'emergenza coronavirus. La direzione del museo, uno dei più noti del mondo, ha informato che a partire da domani chiuderanno la sede principale sulla Fifth avenue e quelle del Met Breuer e del Met Cloister "per sostenere gli sforzi della città di New York per contenere la diffusione del Covid 19", riferisce il New York Times. Il museo, che non ha stabilito una data di riapertura, provvederà intanto ad un'approfondita pulizia delle sue sedi.

Anche i teatri di Broadway annunciano la chiusura, dopo che il governatore dello stato, Andrew Cuomo, ha imposto il divieto di assembramento di oltre 500 persone, per contenere il contagio da coronavirus.