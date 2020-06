Coronavirus, oltre 4.600 morti e 125mila casi nel mondo

Foto AFP

I casi di coronavirus nel mondo sono saliti a 125.518 con 4.617 morti, secondo gli ultimi dati diffusi dall’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) e aggiornati a questa mattina. In Europa (Ue, Area economica europea e Regno Unito) i contagiati sono 22.105 con 943 decessi. Nel vecchio continente l’Italia è il Paese più colpito (12.462 casi), seguita da Francia (2.281), Spagna (2.140) e Germania (1.567).