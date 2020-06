Usa, Sanders vince le primarie in California

Afp

Bernie Sanders ha vinto le primarie democratiche in California. E' quanto si evince dalle proiezioni di voto riportate da Nbc e Cnn, sulla base dello scrutinio di due terzi dei suffragi. Il senatore del Vermont appare in testa con il 34,3% seguito dall'ex vice presidente Joe Biden con il 27,6%.

In California, dove sono in palio 415 delegati, si è votato il 3 marzo, ma il risultato definitivo non è stato ancora reso noto. Sanders è stato sconfitto da Biden negli altri stati dove si è votato nel 'Super tuesday' , così come in almeno altri quattro dei sei stati dove si è votato l'11. Il radicale Sanders spera di rivitalizzare la sua corsa la settimana prossima, quando si voterà in Florida, Arizona, Illinois e Ohio. Ma ormai Biden appare chiaramente come il 'frontrunner' destinato ad ottenere la nomination democratica per le presidenziali di novembre.