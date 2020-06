Coronavirus, Downing Street annuncia teleconferenza leader G7

Afp

Downing Street annuncia una teleconferenza tra i leader dei paesi del G7 per coordinare gli sforzi internazionali per contrastare il contagio da coronavirus e il suo impatto, "in particolare sull'economia globale". L'annuncio giunge dopo una telefonata tra il premier britannico Boris Johnson e quello giapponese Shinzo Abe. Nella telefonata, Johnson ha sottolineato "l'importanza che il Regno Unito ripone nell'approccio scientifico nel decidere quali misure implementare".