Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha annunciato che "nelle prossime settimane" alle persone con oltre 70 anni di età verrà chiesto di mettersi in autoisolamento per un periodo fino a 4 mesi. Si tratta di una "richiesta molto grande", ma è una misura prevista per la loro "auto protezione", ha detto Hancock in un'intervista a Sky.