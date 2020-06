Coronavirus, "Trump vuole esclusiva Usa del vaccino tedesco"

Afp

Sarebbe in corso una guerra segreta tra Washington e Berlino per garantirsi l'accesso al vaccino per il coronavirus. Lo scrive l'edizione domenicale del quotidiano tedesco Die Welt, che cita fonti del governo federale. Secondo Welt am Sonntag, il presidente Usa Donald Trump starebbe tentando di acquisire l'esclusiva, "solo per gli Stati Uniti", di un vaccino che attualmente viene sviluppato dall'azienda tedesca CureVac con sede a Tubinga, nel Baden-Württemberg. La Casa Bianca avrebbe offerto per l'esclusività del vaccino "un'elevata somma" di denaro. A sua volta, il governo di Berlino avrebbe fatto la sua offerta all'azienda per poter utilizzare il vaccino "in Germania e in Europa".