Coronavirus, Ue: "Chiudere i confini non serve"

(Afp)

Il coronavirus Sars-Cov-2 "è attualmente presente in tutti gli Stati membri dell'Ue. Pertanto, la nostra valutazione è che chiudere i confini non è necessariamente il modo migliore per contenere la diffusione del virus". Lo dice il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

"Siamo in contatto con i governi: posso confermare che la Germania ha annunciato l'invio di 1 milione di mascherine" protettive "in Italia. Seguiamo la situazione da vicino", aggiunge la portavoce della Commissione europea per il Mercato interno, Sonya Gospodinova, confermando ufficialmente indiscrezioni circolate venerdì scorso.