Coronavirus, comandante Diamond Princess rientra in Italia

Foto AFP

E' atteso in serata l'arrivo a Roma di Gennaro Arma, il comandante della Diamond Princess. Arma si è imbarcato da Tokyo su un volo di linea Alitalia ed il suo arrivo a Fiumicino è previsto poco dopo le 19. Insieme al comandante, ha riportato in una nota la società armatrice Princess Cruises, faranno rientro anche 15 membri italiani dell'equipaggio. Tutti sono risultati negativi al test per il coronavirus dopo le due settimane di quarantena iniziate con lo sbarco dalla nave da crociera.

La Diamond Princess è la nave da crociera dove è scoppiata un'epidemia di coronavirus e rimasta ancorata per diverse settimane al porto di Yokohama, in Giappone. Arma è stato l'ultimo a lasciare la nave una volta completate le operazioni di sbarco lo scorso 2 marzo. Il 6 marzo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato il comandante Arma commendatore.

"Sono contento e emozionato di tornare nel mio paese e riabbracciare la mia famiglia. Sono cosciente e consapevole del momento che sta passando l'Italia, è un momento non facile, io stesso resterò a casa una volta tornato", dice Arma a SkyTg24 poco prima di imbarcarsi in Giappone per far rientro in Italia.

"Non è semplice per nessuno, ma sono convinto che restando uniti la situazione migliorerà, tutti insieme ce la possiamo fare. Nei momenti di emergenza, penso che il popolo italiano sia un popolo meraviglioso, ribadisco: rispettando le regole e le istruzioni, restando uniti e con spirito di sacrificio ne usciremo fuori", sottolinea.