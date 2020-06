Coronavirus, Xi a Conte: "Invieremo in Italia altri esperti"

Foto Fotogramma

La Cina invierà in Italia altri medici esperti nella lotta al coronavirus e farà del suo meglio per fornire attrezzature mediche e assistenza. Lo ha assicurato il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso del colloquio telefonico avuto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa 'Xinhua'.

Secondo l'emittente cinese 'Cgtn', nel corso della telefonata Xi ha elogiato gli sforzi compiuti dal governo italiano per contenere il coronavirus e ha espresso il fermo sostegno e la fiducia che l'Italia vincerà la battaglia contro il virus.

Nella nota diffusa da palazzo Chigi si riferisce che la Cina sosterrà gli sforzi dell’Italia nel contrasto al coronavirus e che nel corso della lunga conversazione telefonica con il premier Xi Jinping ha espresso solidarietà e apprezzamento per le misure prese dal governo italiano.

Xi Jinping ha confermato nel corso del colloquio il sostegno cinese all’Italia in termini di materiali medico-sanitari e di scambio di informazioni sul contrasto alla pandemia. I due presidenti hanno concluso la conversazione impegnandosi a rimanere in contatto ed esprimendo l’auspicio di continuare a collaborare bilateralmente in molteplici settori.