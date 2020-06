Coronavirus, dibattito Sanders-Biden: il saluto con il gomito

(Foto Afp)

Si sono "dati il gomito", il saluto diventato internazionale nell'era del coronavirus. Hanno duellato tenendosi a 1,8 metri di distanza, senza pubblico, nella notte in cui a New York, Los Angeles ed in tante altre città americana scattava la serrata di bar e ristoranti. Ma Joe Biden e Bernie Sanders non si sono trovati ad affrontare la questione del coronavirus solo dal punto di vista politico ma anche personale essendo, con i loro 77 e 78 anni, nella fascia d'età più a rischio.

"Sto molto attento alle persone che incontro ed ai contatti che ho", ha detto Sanders, che lo scorso ottobre ha avuto un infarto. "Uso moltissimo sapone e disinfettante per essere sicuro di non prendere l'infezione - ha continuato il senatore del Vermont - e devo dire che, grazie a Dio, al momento non ho nessun sintomo e ne sono molto grato".

"Dio solo sa quante volte mi lavo le mani al giorno - è poi intervenuto Biden, sottolineando di non aver problemi di salute pregressi - qui in tasca ho il disinfettante per le mani, non so quante volte lo uso. Sto prendendo precauzioni e chiedo a tutti di fare lo stesso". I due candidati hanno interrotto i comizi, chiesto ai collaboratori di lavorare da casa ed evitano assolutamente le strette di mano.