Coronavirus, Johnson: "Rapida crescita, servono misure drastiche"

Foto AFP

Il Regno Unito si sta avvicinando alla "rapida crescita della curva" del contagio da coronavirus e senza "azioni drastiche" i contagi potrebbero raddoppiare ogni 5 o 6 giorni. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson in una conferenza stampa nella quale sta annunciando le nuove misure messe in campo dal governo per contenere il contagio.

Nel riconoscere la rapida crescita del contagio in Gran Bretagna, Johnson ha annunciato che "è ora che tutti interrompano i contatti non essenziali e i viaggi non essenziali". Il premier ha invitato i cittadini a lavorare da casa, quando possibile, e ad evitare pub, club e teatri.

Le persone affette da un raffreddore o da febbre dovranno rimanere in casa per 14 giorni e lo stesso dovranno fare i loro familiari o coinquilini. Le misure di distanziamento sociale, ha sottolineato il premier, sono particolarmente rilevanti per le persone oltre i 70 anni di età.

La situazione nel Regno Unito è "tre settimane" in ritardo rispetto a quella dell'Italia, ha detto sir Patrick Vallance, chief scientific adviser del governo britannico, nel corso della conferenza stampa a Downing Street con il premier. La chiusura delle scuole nel Regno Unito e altre misure drastiche potrebbero rendersi necessarie nel prossimo futuro. Tuttavia, ha detto Vallance, "queste cose devono essere fatte al momento giusto".

Le misure messe in campo per fronteggiare il contagio saranno in essere per "un periodo prolungato", ha aggiunto Chris Whitty, chief medical adviser dell'esecutivo.