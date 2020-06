Coronavirus, Marine Le Pen in autoisolamento

(Afp)

Marine Le Pen è in autoisolamento nella sua abitazione come misura "precauzionale", dopo essere stata in contatto la scorsa settimana con Christian Jacob, il leader di Les Républicains, risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto riportano i media francesi, citando l'entourage della Le Pen, la leader del rassemblement National non presenta "nessun sintomo" della malattia.