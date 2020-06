Coronavirus, Trump: "No corsa ai supermercati, rilassatevi"

(Afp)

"Non c'è bisogno di fare troppi acquisti, rilassatevi". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto un appello ai suoi connazionali perché non si facciano prendere dal panico e diano l'assalto ai supermercati nel pieno dell'emergenza coronavirus. Trump ha fatto sapere di aver parlato con i responsabili delle catene di distribuzione, il cui messaggio è: "Comprate un po' di meno, per favore". "Non c'è bisogno per nessuno nel Paese di dare l'assalto ai generi di prima necessità", ha assicurato il presidente.