Coronavirus, in Francia 175 morti e 2.579 ricoverati

Afp

I morti per il coronavirus in Francia sono saliti a 175, il 7% dei quali sotto i 65 anni. Sono 27 morti più di ieri. Lo ha reso noto il direttore generale per la salute, Jerome Salomon, aggiungendo che vi sono 2.579 persone ricoverate, 699 delle quali in rianimazione. Ieri, ricorda le Figaro, i casi in rianimazione erano 400. Durante il weekend sono state dimesse dagli ospedali 602 persone, considerate guarite.