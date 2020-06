Coronavirus, Johnson: "Sanità Italia eccellente, problema sono i numeri"

(Afp)

"Ho usato il sistema sanitario italiano, è eccellente. Il problema non è il sistema sanitario, sono i numeri che può reggere". Lo ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, nella conferenza stampa a Downing Street sull'emergenza coronavirus.

Come per i "governi di guerra", l'attuale governo britannico farà "tutto quello che serve" per sconfiggere il virus e sostenere l'economia, ha detto il premier nella conferenza stampa quotidiana dedicata all'emergenza coronavirus. Johnson ha anticipato che "nei prossimi giorni" potranno esserci "ulteriori" misure da parte del governo, con un passo "più veloce" rispetto alle ultime settimane per "proteggere vite e il servizio sanitario nazionale". "Dobbiamo imparare da altri paesi", ha detto ancora Johnson.

Nel Regno Unito, i decessi per coronavirus sono diventati 67. Secondo il Guardian, l'età delle vittime -tutte con patologie pregresse- varia tra 45 e 93 anni.