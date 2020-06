Coronavirus, "morta 78enne italiana in Egitto"

(Foto Afp)

Una donna italiana di 78 anni sarebbe morta a causa del coronavirus in Egitto. Lo riferisce la stampa egiziana, sottolineando che la donna si trovava in quarantena ed era nel Paese per turismo. La Farnesina per il momento non ha confermato la notizia.

Secondo quanto riporta il sito del quotidiano governativo 'Al Ahram', il portavoce del ministero della Sanità egiziano, Khaled Megahed, ha confermato la morte della donna italiana e di un egiziano di 70 anni. Entrambi, spiega il giornale, si trovavano "nell'ospedale dove l'Egitto sta mettendo in quarantena i pazienti con coronavirus".