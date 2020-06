Pechino contro Trump: "Virus cinese? Basta accuse gratuite"

Afp

Cina contro Usa. A suscitare le ultime ire del gigante asiatico è il ricorrere del binomio "virus cinese" tra i tweet di Donald Trump nel mezzo dell'emergenza Covid-19. "Negli Stati Uniti alcuni politici hanno associato il coronavirus alla Cina. Esprimiamo forte indignazione e rifiutiamo simili dichiarazioni - ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang -. Chiediamo agli Stati Uniti di correggere immediatamente i loro errori e di porre fine alle accuse gratuite nei confronti della Cina". "Con la pandemia di Covid-19 che si diffonde e peggiora nel mondo, il compito più urgente della comunità internazionale è una risposta con sforzi incisivi e concordati", ha aggiunto Geng, facendo appello alla "cooperazione internazionale" nella battaglia contro il coronavirus e invitando gli Stati a "occuparsi prima delle loro questioni".

Ma Donald Trump non si pente: interrogato dai giornalisti sulle polemiche suscitate dal suo tweet, il presidente americano ha spiegato di averlo chiamato così perché da parte cinese c'è chi ha accusato i soldati Usa di aver portato il virus a Wuhan. "La Cina stava diffondendo l'informazione che sono stati i nostri militari a diffonderlo da loro. Lo dobbiamo chiamare per il posto da dove viene, viene dalla Cina", ha dichiarato. E alla domanda se ciò non rischia di porre uno stigma sui cinesi, ha ribattuto: "dire che sono stati i nostri militari crea uno stigma". Alla base della polemica c'è un alto funzionario cinese che ha rilanciato la settimana scorsa su Twitter una teoria complottista sulla responsabilità di militari americani nella diffusione del virus a Wuhan.