Coronavirus, anche oggi un solo nuovo caso in Cina

(Foto Afp)

Per il secondo giorno consecutivo, in Cina si registra un solo nuovo caso di coronavirus trasmesso sul territorio e 12 casi di infezioni 'importati' ossia di cittadini provenienti da altri paesi. Lo riferisce la Commissione Sanitaria nazionale cinese, parlando ancora di 11 nuovi decessi attribuiti al virus. In totale, i morti sono stati 3.237 e i casi positivi 80.894.

I timori per l'aumento dei casi 'importati' crescono. Gli ultimi dati confermati dalla Commissione sanitaria nazionale parlano di 155 casi 'di ritorno'. "Il flusso di infezioni dall'estero rende sempre più difficile per le autorità portare a zero il numero complessivo dei nuovi casi", scrive il China Daily. Il Global Times sottolinea come dei 155 casi 'importati', 47 siano legati all'Iran e 41 all'Italia. Seguono, stando al quotidiano, la Spagna (21 casi), il Regno Unito (12) e gli Stati Uniti (7). In totale dall'inizio dell'emergenza i dati cinesi parlano di 3.237 morti e 80.894 casi positivi.