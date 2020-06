Coronavirus, in Francia oltre 1000 casi in 24 ore

(Afp)

Il numero di contagi di nuovo coronavirus in Francia è aumentato di 1.097 casi in 24 ore. Il numero complessivo delle persone che hanno contratto il Covid-19 è 7.730 e le persone decedute per l'infezione sono 175, con 27 persone morte in un giorno, ha reso noto il direttore dell'Autorità nazionale per la salute, Jérome Salomon. Il sette per cento delle persone contagiate ha meno di 70 anni.