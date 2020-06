Coronavirus, Germania rischia 10 milioni di casi

(Afp)

La Germania rischia 10 milioni di positivi al coronavirus se la popolazione non rispetterà le misure predisposte per arginare la diffusione del virus. "Abbiamo uno sviluppo esponenziale dell'epidemia", ha detto Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institute, raccomandando ai cittadini di limitare i contatti. La Germania non ha ancora varato un 'lockdown' sullo stile di quello introdotto da Italia, Francia e Spagna. Il RKI, un'agenzia governtiva, ha reso noto che i casi confermati sono 8200, con un incremento di oltre 1000 unità rispetto a ieri. In Europa, solo Italia e Spagna sono caratterizzate da un numero maggiore di casi.

La misura più importante raccomandata dall'infettivologo è il distanziamento sociale per tutti gli 80 milioni di tedeschi. La cancelliera tedesca Angela Merkel oggi ha presieduto un consiglio dei ministri dedicato alle nuove misure da adottare per fare fronte all'emergenza, al rimpatrio di decine di migliaia di turisti tedeschi rimasti bloccati all'estero e alla circolazione delle merci oltre i confini. Durante la riunione, i ministri hanno mantenuto una distanza di sicurezza fra loro.