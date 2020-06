Afp

Divieto di ingresso in Giappone per chi arriva dall'Italia. Lo ha annunciato il premier giapponese Shinzo Abe, precisando che la misura riguarda anche chi arriva Islanda, Svizzera e da alcune parti della Spagna. Quarantena di 14 giorni, invece, per chi arriva da altri 38 Paesi, quelli europei oltre a Iran ed Egitto.