Coronavirus, 264 morti in Francia

(Afp)

L'ultimo bilancio in Francia è di un totale di 264 morti e 9.134 contagiati dal coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie. Al momento vi sono 3.626 persone ricoverate, di cui 931 in rianimazione. E il 50% dei malati in rianimazione ha meno di 60 anni. "L'epidemia è rapida, con il raddoppio dei casi ogni giorno", ha detto il direttore della Sanità, Jerome Salomon, citato da Le Figaro.