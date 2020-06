Coronavirus, in Russia sale numero contagi: scuole chiuse

(Foto Afp)

Il numero di casi di Covid-19 confermati in Russia è salito a 147, dai 114 di ieri, ha reso noto la task force istituita dal governo per gestire l'emergenza. Fino a ora in Russia non sono stati registrati decessi. A Mosca i casi di contagio sono 31.

A partire da lunedì e per le prossime tre settimane le scuole rimarranno chiuse in tutto il paese per contenere l'epidemia di Covid-19. A partire da lunedì e per le successive tre settimane le scuole in Russia rimarranno chiuse per contenere l'epidemia di coronavirus. Dando la notizia, il ministro dell'Istruzione, Sergei Kraytsov, ha preferito parlare di una "vacanza". Rimarranno aperte alcune scuole per accudire i bambini dei genitori che ne hanno bisogno e in alcuni casi saranno organizzate lezioni online, ha aggiunto.