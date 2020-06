Coronavirus, in Spagna +18% positivi in 24 ore

Afp

Sono saliti a 13.716 i casi confermati di coronavirus in Spagna, mentre sono 558 i decessi. Lo ha reso noto il ministero della Sanità spagnolo che registra 5.637 casi a Madrid, con 390 morti, e 1866 in Catalogna, con 41 morti. I guariti sono 1081, si legge sul sito di El Mundo che sottolinea che il numero dei positivi è cresciuto del 18% in un giorno.