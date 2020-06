Coronavirus Usa, alcuni stati chiudono scuole fino a fine anno

(Fotogramma)

Alcuni stati americani hanno deciso, di fronte all'emergenza del coronavirus, di chiudere le scuole fino alla fine dell'anno. La decisione è stata già annunciata da Florida, Kansas e Arizona, mentre la California ha detto alle famiglie di prepararsi ad una misura simile.

La governatrice del Kansas, Laura Kelly, ha annunciato che le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per il resto dell'anno scolastico. Anche in Florida sono stati cancellati tutti i test previsti per il resto dell'anno accademico. Mentre l'assemblea legislativa del Kansas oggi discuterà il modo di mantenere a casa gli studenti fino a fine maggio.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha detto ai genitori di "non prevedere che la scuola riapra in una settimana e neanche in un paio di settimane. Io penserei - ha aggiunto - che sia improbabile che molte di queste scuole riaprano prima delle vacanze estive". Finora sono 39 gli stati che hanno deciso di chiudere le scuole, una mossa che coinvolge oltre 41 milioni di studenti.