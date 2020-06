Coronavirus, via libera in Cina a test vaccino sull'uomo

(Afp)

Dopo gli Stati Uniti, anche la Cina irrompe nella corsa per sconfiggere l'epidemia di coronavirus, che ha ucciso oltre 7000 persone in tutto il mondo. Pechino ha infatti dato il via libera a iniziare i test di sperimentazione sulla sicurezza per l'uomo di un vaccino contro il Covid-19.

Secondo quanto riportato dal People's Daily's, lavoce del Partito comunista cinese, i ricercatori dell'Accademia cinese delle scienze mediche militari - istituto affiliato all’Esercito popolare di Liberazione - hanno ricevuto l'approvazione per avviare gli studi clinici a partire da questa settimana.

"Il vaccino è l'arma scientifica più potente per porre fine al coronavirus", ha detto l’epidemiologo Chen Wei, che guida il gruppo di ricerca, spiegando che il team si è anche preparato per la produzione su larga scala del vaccino.

I test saranno condotti in collaborazione con la società biotecnologica CanSino Biologics, quotata a Hong Kong. I dettagli nel database di registrazione clinica della sperimentazione clinica cinese mostrano che un test di 'Fase 1', dedicato alla sicurezza per l'uomo, mira a coinvolgere 108 persone sane per prendere parte al processo tra il 16 marzo e il 31 dicembre.