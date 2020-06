Coronavirus, contagiati primi due membri del Congresso Usa

Mario Diaz-Balart e Ben McAdams sono i primi due membri del Congresso Usa risultati positivi al coronavirus. Ne dà notizia la Cnn sottolineando come si stia cercando di ricostruire la rete di contatti avuti dai due deputati per ridurre al massimo la possibilità di nuovi contagi.

"Sabato sera, il deputato Diaz-Balart ha sviluppato sintomi tra cui febbre e mal di testa. Poco fa è stato informato di essere risultato positivo al test per il Covid-19", ha informato il suo ufficio stampa. Il deputato repubblicano della Florida ha assicurato di "sentirsi molto meglio" ora e ha invitato i propri connazionali a prendere la minaccia del virus "in modo estremamente seria".

Successivamente anche McAdams, deputato democratico dello Utah, ha annunciato la sua positività al virus. "Ho scoperto di essere positivo - ha dichiarato su Twitter - Sto ancora lavorando per gli abitanti dello Utah e per garantire loro le risorse. Continuo a svolgere il mio lavoro da casa fino a quando non saprò che è sicuro finire la quarantena".