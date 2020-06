Coronavirus, in Germania 2.891 nuovi casi in 24 ore

(Afp)

Superati in Germania i 10mila casi di contagio di Covid-19. L'Istituto Robert Koch che segue l'epidemia per il governo federale ha reso noto che in totale il numero delle persone che hanno contratto il virus è di 10.999, con 20 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 2.891 nuovi casi. La regione maggiormente colpita è il Nord Reno Westfalia, con 3.033 casi complessivi.

Belgio - Cresce il contagio del coronavirus in Belgio. Vi sono stati 7 morti e 309 contagi in più nella giornata di ieri, secondo il bilancio reso noto oggi dalle autorità, citato dai media locali. Il totale è di 21 morti e 1.795 contagiati in tutto il paese. Sono ricoverate 634 persone, 187 in più nelle ultime 24 ore: 30 sono in terapia intensiva e 88 in assistenza respiratoria. Nel paese vige da ieri l'ordine di confinamento, almeno fino al 5 aprile. Ai belgi è vietato trasferirsi nelle seconde case.