Coronavirus, in Gran Bretagna 144 morti e oltre 3.200 positivi

Foto AFP

Le autorità sanitarie britanniche hanno aggiornato il bilancio dei contagi da coronavirus. Alle 9 di stamattina erano stati registrati 3.229 casi positivi, con 144 decessi. In tutto, sono stati effettuati test su 64.581 persone.

"Potremmo considerare ulteriori misure" per Londra, ha detto il premier britannico Boris Johnson nel corso del quotidiano briefing a Downing Street, riguardo alla possibilità di misure più rigide per la capitale, dove l'epidemia si sta diffondendo con maggiore velocità rispetto al resto del Paese. Il premier si è detto "fiducioso" della possibilità che "in 12 settimane" si possa mettere sotto controllo l'epidemia.