Coronavirus, il medico arrivato dalla Cina in Italia: "Fate più test"

"In Cina abbiamo quattro azioni chiave che stanno dando risultati. Primo: inquadrare in anticipo i casi sospetti; secondo, fare i tamponi il prima possibile per scoprire i positivi; terzo, chi è contagiato deve essere messo subito in quarantena. Infine, è importantissimo iniziare la terapia quando la malattia è ancora in una fase iniziale". Parla così Yunqing Qiu, primario di Malattie infettive del Primo ospedale affiliato dell'Università di Zhejiang, nella Cina orientale, parte del team di sette medici, tre infermieri e tre tecnici che, con un carico di 400mila mascherine e ventilatori e monitor, sono arrivati a Malpensa. In un'intervista a La Repubblica Qiu sottolinea di aver seguito il coronavirus "dal primo caso".

"Ci sono anche altre quattro misure pratiche - osserva - Bisogna mettere insieme tutti i pazienti positivi, radunare gli esperti e i medici specializzati, mettere in comune gli strumenti, e concentrare anche le persone che hanno necessità di diverse terapie". "Nella nostra provincia - racconta - abbiamo riunito i malati più gravi nel nostro ospedale perché siamo attrezzati per curarli. E' importante per aumentare le guarigioni e diminuire i decessi. Anche chi ha sintomi lievi o è asintomatico, e lo abbiamo visto a Wuhan dove è stato costruito un ospedale temporaneo, dev’essere isolato per evitare che a casa contagi parenti e amici". I numeri che arrivano dalla Lombardia non sono "un problema causato dalla tecnologia e dalla sanità italiana, che sono molto avanzate", dice. E aggiunge: "Magari sono i casi che non sono stati scoperti nella fase iniziale e si è perso tempo per la cura. Per questo è fondamentale anticipare".